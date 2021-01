Zima go nie zaskoczyła! Ten kot zachowuje się jak „troll”

Ginger Cat to świetny przykład na to, że nie można generalizować. Kot mieszka w Rosji, a życie nie od początku go rozpieszczało. Błąkał się po ulicach w poszukiwaniu jedzenia. Na jego drodze pojawili się ludzie, których zainteresował los zwierzęcia. Zabrali kota do domu, po czym zaczęli poszukiwania jego właścicieli. Ponieważ nikt nie odpowiedział na zamieszczone ogłoszenie, Ginger został w nowym miejscu.

Kot ma dość specyficzne hobby, które wskazuje na to, że życie go zahartowało. I to dosłownie. Czworonogowi nie jest straszna zima. Uwielbia zaspy białego puchu. Co prawda, jego spacery po ośnieżonej drodze trwają krótko, ale po czasie chętnie do nich wraca.

Jak podaje Bored Panda, Ginger czasami zachowuje się jak „troll”. – Kiedy patroluje swoje terytorium lubi dokuczać innym kotom i psom. Na przykład siedzi przed płotem i wpatruje się w szczekającego psa, który próbuje go odstraszyć – opisali właściciele. Kot z dnia na dzień staje się coraz większą gwiazdą mediów społecznościowych. Obecnie obserwują go ponad 54 tys. internautów.

Czytaj też:

Gigantyczny pies i jego mali przyjaciele. Ten leonberger podbija sieć!