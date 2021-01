FBI wiedziało o planach ataku na Kapitol. „Kongres musi usłyszeć tłuczenie szkła”

Na dzień przed waszyngtońskim wiecem zwolenników Donalda Trumpa, który przerodził się w zamieszki, FBI wiedziało o radykalnych planach części uczestników. Ostrzeżenia dotyczyły m.in. demonstrantów zmierzających do stolicy z obszaru stanu Virginia. Niebezpieczne plany snuły też grupy protestujących, które do Waszyngtonu przybyły z Kentucky, Pensylwanii, Massachusetts i Karoliny Południowej.

Komunikaty przed szturmem na Kongres: „Bądźcie gotowi do walki”

„Bądźcie gotowi do walki. Kongres musi usłyszeć tłuczenie szkła, wyważanie drzwi i przelewanie krwi żołnierzy niewolników BLM i Pantify. Bądźcie agresywni. Przestańcie nazywać to marszem, wiecem lub protestem. Idźcie tam, gotowi na wojnę. Będziemy mieli naszego prezydenta albo śmierć. Nic innego nie doprowadzi nas do celu” – możemy przeczytać w jednym z cytowanych przez „Washington Post” fragmentów dyskusji ekstremistów.

FBI ostrzegało, ale nie zostało wzięte na poważnie?

Przemoc miała też być odpowiedzią na policyjne blokady urządzane przy wjazdach do Waszyngtonu, w celu zabezpieczenia protestu. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie skorzystały jednak z doniesień FBI. Anonimowi funkcjonariusze biura tłumaczą, że mogło to wynikać z nieformalnego charakteru raportu. Stwierdza więc, że to nie FBI

Czytaj też:

FBI ostrzega: Zbrojne grupy planują zamieszki w 50 stanach