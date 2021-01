Szturmował Kapitol w bluzie z napisem „Obóz Auschwitz”. Trafił do aresztu

Przypomnijmy, że 6 stycznia Kongres USA formalnie zatwierdzał wybór Joe Bidena na prezydenta. W tym czasie przed Kapitolem zebrał się tłum zwolenników Donalda Trumpa, którzy nie zgadzali się z wynikami wyborów prezydenckich. Do demonstrantów wyszedł w końcu prezydent Trump, który powiedział, że wybory sfałszowano i to on powinien być zwycięzcą. Krótko po wystąpieniu Trumpa, jego zwolennicy rozpoczęli szturm na Kapitol.

W zamieszkach zginęło pięć osób, w tym kobieta postrzelona przez policjanta podczas próby wyważania drzwi prowadzących na jeden z korytarzy budynku. Podczas szturmu doszło także do licznych aktów wandalizmu w biurach polityków i kradzieży.

Robert Keith Packer wśród zatrzymanych

Wśród „bohaterów” zamieszek na Kapitol znalazł się także Robert Keith Packer. Mężczyzna dał się poznać światu z bluzy, jaką tego dnia miał na sobie. „Obóz Auschwitz. Praca czyni wolnym” – to napis, jaki mogliśmy przeczytać na jego ubraniu. Zdjęcie Packera wywołało powszechne oburzenie z uwagi na nawiązanie do hasła, jakie znajduje się na bramie nazistowskiego obozu śmierci. „Praca czyni wolnym” to słowa, jakie przed wejściem do obozu widzieli jego więźniowie – znak czasów i wydarzeń, które zasługują wyłącznie na potępienie.

Jak informuje CBS News, w środę 13 stycznia Robert Keith Packer został zatrzymany przez służby w Newport News w Wirginii. Serwis podaje, że zatrzymania dokonano pod zarzutem bezprawnego wkroczenia do Kapitolu. Jak czytamy, Packer jest przetrzymywany w regionalnym więzieniu Western Tidewater w Suffolk.

Serwis podaje, że to już kolejne zatrzymanie po wydarzeniach z 6 stycznia. Służby intensywnie pracują, by zatrzymać wszystkie osoby, które uda się zidentyfikować m.in. po zdjęciach zamieszczanych w sieci. Zatrzymanym przedstawiane są różne zarzuty – od bezprawnego wkroczenia na teren Kapitolu, przez np. kradzieże i akty wandalizmu.

