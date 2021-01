Papież zachęcał do szczepień. Sam przyjął już pierwszą dawkę

Informację o podaniu papieżowi pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 podały dzienniki „America” oraz „La Nacion”, powołując się na źródła w Watykanie. Stolica Apostolska wprawdzie nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień, ale Franciszek sam podczas wywiadu dla Canale 5 zapowiadał, że jeszcze w tym tygodniu podda się szczepieniu.

Fox News podaje z kolei, że w środę ruszyła akcja szczepień w Watykanie, a w pierwszej kolejności szczepieni będą członkowie personelu medycznego, przedstawiciele służb bezpieczeństwa publicznego, seniorzy oraz osoby, które mają najwięcej kontaktów społecznych.

Papież: Wszyscy powinni się zaszczepić

Przypomnijmy, Franciszek już kilka dni temu w wywiadzie telewizyjnym dla komercyjnej włoskiej stacji Canale 5 zapowiedział, że zaszczepi się przeciwko koronawiruowi. – Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić, to opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, życie, także życie innych – dodał.

Papież przywołał również wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to w wielu krajach odnotowano zachorowania na polio. – Wiele dzieci pozostało sparaliżowanych z tego powodu i panowała desperacja, by się zaszczepić – podkreślił. – Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna. Bo jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, co nie stanowi specjalnego zagrożenia, czemu jej nie przyjąć? – kontynuował.

