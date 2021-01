Konto Donalda Trumpa zablokowane w kolejnym serwisie społecznościowym

Przez kilka dnia nasz zarząd oceniał, jakie długoterminowe działania będą najlepsze dla społeczności serwisu. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że treści, które rozpowszechnia Donald Trump są wyraźnym naruszeniem zasad naszej platformy. W trosce o bezpieczeństwo publiczne zdecydowaliśmy się zawiesić konto ustępującego prezydenta – napisał w oświadczeniu przedstawiciel Snapchata. Konto polityka zostało zawieszone bezterminowo.

Tym samym jest to kolejny serwis społecznościowy, w którym Donald Trump nie może publikować swoich wpisów. Co najmniej do końca swojej kadencji polityk nie będzie mógł zamieszać żadnych treści na Facebooku ani Instagramie. Przez najbliższych siedem dni zablokowany będzie jego profil na Youtube. A ulubiony środek komunikacji przywódcy USA – Twitter – trwale usunął profil.

Trump: Wolność słowa jest atakowana jak nigdy wcześniej

Blokada kont polityka wywołała falę komentarzy. Mówią o decyzji właścicieli mediów społecznościowych Donald Trump ocenił, że „wolność słowa jest atakowana jak nigdy wcześniej”. – To pełne napięć i ciężkie czasy. Próby cenzurowania, kasowania czy umieszczania na czarnych listach obywateli są błędne i groźne. Musimy słuchać siebie nawzajem, a nie uciszać – stwierdził w oświadczeniu, które opublikowane na oficjalnym profilu Białego Domu.

