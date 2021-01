Ten gigantyczny pies to urodzony model! Spójrzcie na jego stylizacje

„Lubię badać swoje terytorium, wąchając wszystko; jeść wołowinę i długie spacery po okolicy” – tym jednym krótkim zdaniem właściciele doga niemieckiego, który wabi się Bruce, opisali konto, które prowadzą w imieniu psa na Instagramie.

Mimo że czworonóg dopiero walczy o swoją popularności w mediach społecznościowych, jego opiekunowie wykazują się dużą aktywnością. Na profilu psa publikowanych jest wiele zdjęć, na których widać, w jaki sposób zwierzę się bawi, co robi podczas spacerów, jakie są jego ulubione pozycje do odpoczynku. Internauci często zwracają uwagę na imponujące rozmiary psa, który niedługo skończy sześć miesięcy.

Swetry, muszki i czapki. Bruce to urodzony model!

To, co wyróżnia Bruce’a spośród innych zwierząt starających się zabłysnąć w sieci, to fakt, że jest to wyjątkowy elegant. Jego obserwatorów nie dziwią zdjęcia, na których pies pozuje w sweterkach, muszce na szyi czy z czapkami. Co więcej, wydaje się, że pies bardzo dobrze czuje się w tych stylizacjach. Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię i zobaczcie, że Bruce to urodzony model!

