Kuzyn Elżbiety II przyznał się do napaści seksualnej. „Chciałbym przeprosić rodzinę”

Jak podaje BBC, kuzyn królowej Elżbiety II Simon Bowes-Lyon przyznał się do napaści seksualnej na 26-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło 13 lutego 2020 roku w zamku Glamis w hrabstwie Angus. 34-latek wtargnął do sypialni, w której znajdowała się kobieta, zaczął dotykać jej miejsc intymnych. Gdy 26-latka starała się odepchnąć napastnika, krzyczał, że nie ma prawa mówić mu, czego nie może robić we własnym domu – relacjonuje Daily Mail. Ofiara broniła się przez 20 minut. Udało jej się uciec z pokoju, w którym zaatakował ją pijany mężczyzna. Kobieta o zdarzeniu poinformowała policję.

W tym tygodniu Simon Bowes-Lyon stanął przed sądem. Przekazał, że „bardzo wstydzi się” tego, co zrobił. – Najwyraźniej wypiłem za dużo w nocy, której doszło do incydentu. W każdym razie zdaję sobie sprawę, że alkohol nie usprawiedliwia mojego zachowania – powiedział mężczyzna, którego słowa cytuje BBC. – Moje przeprosiny kieruję przede wszystkim do 26-letniej kobiety, ale chciałbym również przeprosić rodzinę, przyjaciół i współpracowników za cierpienie, jakie spowodowałem – dodał.

