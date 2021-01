Śmiałe zapowiedzi Bidena. Każdy Amerykanin otrzyma 1400 dolarów

Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem świata. Do tej pory odnotowano ponad 23,8 mln przypadków zachorowań na COVID-19 i ponad 397 tys. zgonów. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore przekazał, że tylko w ciągu minionej doby potwierdzono ponad 388 tys. nowych przypadków koronawirusa. W związku z COVID-19 zmarło 3925 kolejnych Amerykanów.

Amerykański Plan Ratunkowy – najważniejsze założenia

Skutki pandemii bardzo mocno odczuwa gospodarka Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Joe Biden przedstawił specjalny pakiet pomocowy o wartości 1,9 biliona dolarów. Amerykański Plan Ratunkowy zakłada, że dodatkowe wsparcie finansowe dla firm i rodzin pomoże przetrwać najtrudniejszy czas do momentu, aż szczepionka nie będzie powszechnie dostępna. Prezydent elekt zapowiedział, że każdy obywatel USA otrzyma po 1400 dolarów.

Kwota ta ma stanowić dodatek do zatwierdzonych już w grudniu 600 dolarów. W myśl pakietu pomocowego federalny tygodniowy zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 dolarów i będzie przedłużony do końca września. Do 15 dolarów na godzinę zwiększy się federalna stawka płacy minimalnej. Jednocześnie amerykańska administracja przekaże 50 mld dolarów na testy na COVID-19, a 20 mld na program szczepień.

Biden: Wiem, że mój plan nie jest tani

– Kryzys spowodowany ludzkim cierpieniem jest tuż, tuż i nie ma czasu do stracenia. Musimy działać już teraz. Wiem, że to, co właśnie przedstawiłem, nie jest tanie, ale niezastosowanie się do tego będzie nas drogo kosztować – podkreślał Joe Biden.

Czytaj też:

Lady Gaga i Jennifer Lopez wystąpią na inauguracji Joe Bidena. To już 20 stycznia