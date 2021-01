Szczyt K2 w końcu zostanie zdobyty zimą? Rekord Polaków już pobity

CC BY 2.0

K2 jest uznawany za najtrudniejszy do zdobycia ośmiotysięcznik, a jak do tej pory żadnemu wspinaczkowi nie udało się wejść na szczyt zimą. Coraz bliżej tego osiągnięcia są Nepalczycy, którzy postępy swojej wyprawy relacjonują w mediach społecznościowych. Z najnowszych doniesień wynika, że udało im się pobić już rekord wysokości należący do Denisa Urubko i Piotra Morawskiego.