Widzicie kota na tym zdjęciu? Ta zagadka sprawiła problem internautom

United States Fish and Wildlife Service (FWS) to rządowa agencja zajmująca się ochroną oraz zarządzaniem fauną i florą, głównie w obszarze połowu i dzikiej przyrody. Ostatnio organizacja opublikowała na Facebooku zdjęcie, do którego dodano krótki opis. „Gdzie jest Waldo, lew górski w hrabstwie Washoe w stanie Nevada? Czy dostrzegliście dużego kota? Dajcie znać w komentarzach” – napisano.

facebook

Post doczekał się już ponad tysiąca reakcji i kilkuset komentarzy. Niektóre z nich wskazują, że nie wszyscy poradzili sobie z zadaniem. „To tylko zdjęcie skał, prawda?” – napisał Korpus Inżynierów Armii USA w okręgu Portland. Co bardziej spostrzegawczy użytkownicy zauważyli jednak zwierzę stojące po lewej stronie, pośród głazów i traw. Dziki kot dobrze się kamuflował za sprawą koloru futra podobnego do kamienistego otoczenia.

Jak przekazał Fox News, lwy górskie mieszkające w stanie Nevada są przystosowane do różnych warunków środowiskowych. Zwykle preferują miejsca z licznymi krzakami zapewniające im gęstą osłonę lub kamienisty, nierówny teren. Przeciętny samiec osiąga wagę około 60 kg, a samica 45 kg.

Czytaj też:

Szczyt K2 w końcu zostanie zdobyty zimą? Rekord Polaków już pobity