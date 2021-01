Tragedia na K2, zginął Hiszpan Sergi Mingote. „Nie mogliśmy go już uratować”

W sobotę nadeszły wieści o tym, że po raz pierwszy w historii szczyt K2 został zdobyty zimą przez grupę z Nepalu. Jednak tego dnia na szczycie doszło też do tragicznego wypadku, w którym zginął Hiszpan Sergi Mingote. Mingote uczestniczył w wyprawie Seven Summit Treks, w której biorą udział także Polacy: Magdalena Gorzkowska i Oswald Rodrigo Pereira. Jak opisują media, do wypadku doszło mniej więcej w tym samym momencie, gdy grupa z Nepalu zdobywała K2.

Sergi Mingote nie żyje. Zginął podczas drogi na szczyt

O tym, co wydarzyło się na K2, napisał na Instagramie członek ekspedycji, Cchang Dawa Sherpa, który przekazał:

Niestety, straciliśmy Sergiego. Najlepszy wspinacz i bardzo dobry przyjaciel.

Jak opisał, Sergi Mingote podczas schodzenia z obozu trzeciego do bazy nagle spadł. Na pomoc Hiszpanowi rzucili się inni himalaiści, którzy udzielili mu pomocy. „Wysłaliśmy ekipę medyczną z bazy, ale niestety nie mogliśmy go już uratować. Zostaliśmy poinformowani o nieoczekiwanym ruchu na jego urządzeniu GPS i wiedzieliśmy, że spadł. Członkowie zespołu szybko potwierdzili wypadek, ale nie mogli już wiele zrobić, aby mu pomóc” – opisał Cchang Dawa Sherpa.

Na Facebooku Sergiego Mingote zamieszczono wpis:

Spoczywaj w pokoju Sergi. Dzisiaj zaczynasz drogę na nowy szczyt.

facebook