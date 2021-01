Ma 32 lata i 4 dzieci. Jest nazywana „najpiękniejszą mamą na świecie”

Janene Crossley od kilku lat podbija media społecznościowe, a jej konto na Instagramie obserwują już 642 tys. użytkowników. 32-latka, która na co dzień mieszka w Dallas, zyskała dzięki internautom miano „najpiękniejszej mamy na świecie”. Chociaż Amerykanka nie startowała w żadnym konkursie, w którym można zdobyć tytuł, to wielu komentujących jej wpisy nie ma wątpliwości, że w pełni zasługuje na takie określenie.

Janene Crossley – najpiękniejsza mama na świecie?

Crossley jest szczęśliwa matką czwórki dzieci: trzech dziewczynek i jednego chłopca. Chętnie dzieli się zdjęciami w gronie rodzinnym, a na fotografiach regularnie pojawia się jej mąż, Aaron. Cała rodzina często pozuje w identycznych stylizacjach, które wskazują na zamiłowanie do mody oraz umiejętność dobrania kolorów i krojów.

32-latka jest ceniona nie tylko przez internautów, ale również reklamodawców. W swoich postach oznacza różne marki, nawiązując jednak do aspektów życia rodzinnego. Tak było w ostatnim wpisie sponsorowanym przez sieć sklepów Walmart. „Bliźnięta dosłownie wszystko zmienią w walkę na miecze” – napisała pod zdjęciem, na którym jej syn i córka toczyli „walkę” na bagietki. Kontynuując Crossley poinformowała, że dostawę pieczywa do domu zawdzięcza właśnie wspomnianemu marketowi. Tym samym trudno nie oprzeć się wrażeniu, że 32-latka stała się już popularna do tego stopnia, że jest w stanie zarabiać dzięki Instagramowi.

