Groźby sankcji, wyrazy wsparcia i apel: uwolnić Nawalnego. Tak reaguje świat na aresztowanie opozycjonisty

W niedzielę wieczorem rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został aresztowany tuż po powrocie do kraju. Nawalny przebywał poza Rosją przez kilka miesięcy, azylu udzielono mu w Niemczech, do których trafił po tym, jak próbowano go otruć. Współpracownicy Nawalnego nie wiedzą, gdzie zabrała go policja i czy ma prawnika.

Te wydarzenia wywołały reakcje na całym świecie, także w Polsce. Z poszczególnych państw płyną wyrazy wsparcia dla Nawalnego i apele do Kremla, by uwolniono opozycjonistę. Ponieważ sytuacja zmieniała się dynamicznie, w relacjach o Nawalnym pojawiają się zamiennie informacje o tym, że został zatrzymany lub aresztowany. Początkowo niezależne rosyjskie media informowały o zatrzymaniu opozycjonisty, ale później – po komunikatach ze strony służb – zaczęto informować o aresztowaniu Nawalnego. O aresztowaniu wypowiadała się także jego bliska współpracowniczka Kira Jarmysz.

Kraje bałtyckie o aresztowaniu Nawalnego: Niedopuszczalne, domagamy się jego uwolnienia

Bardzo szybko wspólne stanowisko w tej sprawie wydały państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis opublikował je na Twitterze, brzmi:

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez rosyjskie władze uważamy za niedopuszczalne. Domagamy się, by został natychmiast uwolniony. Unia Europejska powinna działać błyskawicznie i jeśli nie zostanie on uwolniony, musimy rozważyć wprowadzenie restrykcyjnych środków w odpowiedzi na to bezczelne działanie.

Premier i szef MSZ o sprawie Nawalnego

Z kolei premier Mateusz Morawiecki napisał:

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna. Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego.

Głos w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego zabrał także szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. Polityk zamieścił wpis w języku rosyjskim, w którym potępił zatrzymanie Nawalnego i wyraził nadzieję, że już niedługo zostanie on wypuszczony. „Wyrażam swoją solidarność ze wszystkimi Rosjanami, którym blisko jest do ideałów aresztowanego lidera opozycji. Trzymaj się Aleksiej” – napisał Rau.

Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta elekta Joe Bidena, również zaapelował, by Nawalny został natychmiast uwolniony. „Ataki Kremla na Nawalnego to nie tylko naruszanie praw człowieka, ale też obraza wobec Rosjan, którzy chcą, by ich głos był słyszany” – pisał Sullivan.