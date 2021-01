12-latka została porwana przez 45-letniego muzułmanina? „Była traktowana jak niewolnica”

12-letnia dziewczynka została uprowadzona, a następnie miała być wykorzystywana seksualnie i zmuszona do poślubienia 45-letniego mężczyzny, który zmuszał ją do życia w nieludzkich warunkach – podaje Daily Mail. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że nastolatka była przykuta łańcuchem w zagrodzie dla bydła. Koszmar dziecka rozgrywał się w Pakistanie i trwał kilka miesięcy. W grudniu dziecko zostało odnalezione przez policję. Na ciele 12-latki znajdowały się otarcia i skaleczenia po kajdanach.

Daily Mail, opisując historię 12-letniej dziewczynki, przypomina o działaniach wielu organizacji charytatywnych, które alarmują, że problem dotyczący porwań dziewczynek i zmuszania ich do ślubów ze starszymi mężczyznami, jest poważny w Pakistanie. Wskazano, że co roku porwanych zostaje około 1000 dziewczynek, które są wychowywane w wierze chrześcijańskiej lub hinduizmie, a następnie są one zmuszane do przejścia na islam.

– Powiedziała mi, że była traktowana jak niewolnica. Musiała pracować całymi dniami przy sprzątaniu zwierzęcych zagród. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu była przywiązana do łańcucha – relacjonował ojciec 12-latki.

