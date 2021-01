NA ŻYWO: Inauguracja prezydentury Joe Bidena

Relację z uroczystości w Waszyngtonie można oglądać w mediach społecznościowych:

- Ja Joseph Robinette Biden, przysięgam uroczyście wiernie sprawować urząd prezydenta USA i zrobić wszystko co w mojej mocy, aby strzec konstytucji USA. Tak mi dopomóż Bóg - brzmiały słowa przysięgi



twitter.com 17:35 W ostatniej godzinie prezydentury Donald Trump zdążył ułaskawić jeszcze jedną osobę - Alberta J. Pirro, byłego męża celebrytki Jeanine Pirro. Łącznie Trump ułaskawił ponad 70 osób. Na liście znaleźli się m.in. znani raperzy



Trump ułaskawił 73 osoby. Na liście m.in. Lil Wayne, Steve Bannon i Kodak Black 17:32 Na uroczystościach jest ambasador Polski w USA Piotr Wilczek



Donald Trump opuszcza Biały Dom. Historyczna chwila w USA 17:01 "Kocham Cię, Jilly. Nie mogę być bardziej wdzięczny, gdy towarzyszysz mi w tej podróży" - napisał Joe Biden na Twitterze



Kiedyś był to bal, dziś Waszyngton to miasto duchów z wojskiem” – podsumowuje Reuters. I trudno się nie zgodzić, gdyż z uwagi na pandemię koronawirusa, a także obawy przed powtórką wydarzeń z 6 stycznia, kiedy to zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol, postanowiono o wprowadzeniu wielu środków bezpieczeństwa.



Kapitol jak forteca. Do stolicy zjechały tysiące żołnierzy. „Miasto duchów z wojskiem” 16:50 Prezydent elekt Joe Biden z żoną Jill oraz Kamala Harris i jej mąż Doug są już na Kapitolu



twitter.com 16:36 O godzinie 17:45 Kamala Harris i Joe Biden złożą przysięgę. Godzinę później nowy prezydent podpisze dokumenty nominacyjne.

Na 19:40 planowany jest przegląd wojsk a na 20:15 złożenie wieńców na cmentarzy w Arlington w towarzystwie byłych prezydentów Baracka Obamy, George'a W. Busha i Billa Clintona.

Do Białego Domu nowy przywódca wejdzie o 21:30

A od godziny 2 w nocy czasu polskiego specjalny koncert Celebrating America poprowadzi Tom Hanks. Zagrają m.in. Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi i Bruce Springsteen 16:25 Waszyngton szykuje się na inaugurację prezydentury Joe Bidena – 46. przywódcy USA.