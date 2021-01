NA ŻYWO: Inauguracja prezydentury Joe Bidena

Relację z uroczystości w Waszyngtonie można oglądać w mediach społecznościowych:

17:23 Pierwsze przemówienie wygłosiła Amy Klobuchar, jedna z liderek Demokratów. - To jest dzień, w którym nasza demokracja wstaje, otrzepuje się z kurzy i robi to, co Ameryka zawsze robiła - powiedziała nawiązując do zamieszek na Kapitolu. Dodała, że dzisiejszy dzień do święto również dlatego, że pierwsza kobieta zostanie wiceprezydentem USA. 17:10 Na uroczystościach nie pojawi się Donald Trump. Po 14:00 czasu polskiego wsiadł do śmigłowca Marine One i odleciał na Florydę. Towarzyszyła mu żona Melania. Najwyższym przedstawicielem ustępującej administracji obecnym na Kapitolu jest Mike Pence



Kiedyś był to bal, dziś Waszyngton to miasto duchów z wojskiem” – podsumowuje Reuters. I trudno się nie zgodzić, gdyż z uwagi na pandemię koronawirusa, a także obawy przed powtórką wydarzeń z 6 stycznia, kiedy to zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol, postanowiono o wprowadzeniu wielu środków bezpieczeństwa.



Prezydent elekt Joe Biden z żoną Jill oraz Kamala Harris i jej mąż Doug są już na Kapitolu



twitter.com 16:36 O godzinie 17:45 Kamala Harris i Joe Biden złożą przysięgę. Godzinę później nowy prezydent podpisze dokumenty nominacyjne.

Na 19:40 planowany jest przegląd wojsk a na 20:15 złożenie wieńców na cmentarzy w Arlington w towarzystwie byłych prezydentów Baracka Obamy, George'a W. Busha i Billa Clintona.

Do Białego Domu nowy przywódca wejdzie o 21:30

A od godziny 2 w nocy czasu polskiego specjalny koncert Celebrating America poprowadzi Tom Hanks. Zagrają m.in. Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi i Bruce Springsteen 16:25 Waszyngton szykuje się na inaugurację prezydentury Joe Bidena – 46. przywódcy USA.