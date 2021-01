Silna eksplozja w centrum Madrytu. Co najmniej trzy osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w środę 20 stycznia około godziny 15 przy Calle de Toledo w centrum Madrytu. Jak podaje hiszpańska stacja TVE, całkowicie zniszczone zostały trzy najwyższe piętra jednego z budynków. Jak podała „La Vanguardia”, budynek, w którym doszło do eksplozji, należy do archidiecezji - znajdują się w nim mieszkania dla księży oraz stołówka dla bezdomnych.

twittertwitter

Burmistrz hiszpańskiej stolicy Jose Luis Martinez-Almeida przekazał, że do wybuchu w budynku mieszkalnym doszło najprawdopodobniej wskutek wycieku gazu. Ordynariusz archidiecezji Madrytu kardynał Carlos Osoro wyjaśnił, że wybuch nastąpił w momencie naprawy niesprawnego od kilku dni pieca gazowego. Potwierdził, że w wyniku zdarzenia zginęły co najmniej trzy osoby a kilka zostało rannych. Wcześniej publiczna telewizja TVE podawała, że silna eksplozja doprowadziła do śmierci co najmniej trzech osób. Jose Luis Martinez-Almeida poinformował, że rannych zostało kilka osób. Część z nich to osoby, które przechodziły w pobliżu i spadły na nich odłamku gruzu.

twittertwitter

Na miejscu pracują służby medyczne oraz straż pożarna, lokalna policja prosi o niezbliżanie się do miejsca wybuchu.

Czytaj też:

Eksplozja w zakładzie na Śląsku. Nie żyje jedna osoba