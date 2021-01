Lady Gaga i Jennifer Lopez na zaprzysiężeniu Bidena. Oto ich występy

W środę 20 stycznia odbywają się uroczystości zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przed złożeniem przysięgi hymn USA zaśpiewała Lady Gaga, a nagranie z tego wydarzenia niemal natychmiast zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Piosenkarka jak zwykle postawiła na oryginalną stylizację. Była ubrana w czarno-czerwoną suknię, dopasowaną w górnej części, a rozłożystą w dolnej.

twitter

Niespodziewane słowa Jennifer Lopez



W dalszej części uroczystości przysięgę złożyła Kamala Harris, po czym oficjalnie stała się pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która objęła funkcję wiceprezydenta USA. Po chwili na scenie pojawiła się Jennifer Lopez. Piosenkarka wystąpiła w białej kreacji, którą uzupełniała masywna biżuteria. Piosenkarka zaśpiewała „This Land Is Your Land” oraz „America The Beautiful”. - Una nacion, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos (jeden naród, niepodzielny przed Bogiem, oferujący każdemu wolność i sprawiedliwość - red.) - powiedziała w języku hiszpańskim Lopez podczas swojego występu

twitter

Zaprzysiężenie głowy państwa przebiega w niecodziennych okolicznościach. Z powodu pandemii koronawirusa inauguracji prezydentury nie przyglądają się tłumy zgromadzone na błoniach przed Kapitolem. Liczba gości jest ograniczona, a Amerykanów zachęcano do śledzenia relacji za pośrednictwem mediów. Wydarzenie zabezpiecza także pokaźna liczba funkcjonariuszy.

Czytaj też:

Bez Trumpa, ale z Lady Gagą. Dr Fatalski o zaprzysiężeniu Bidena: To jest spektakl