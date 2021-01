W ostatnich godzinach prezydentury Donald Trump ułaskawił kolejną osobę

Na kilka godzin przed oficjalnym oddaniem władzy Donald Trump ułaskawił kolejną osobę. Chodzi o Alberta J. Pirro, byłego męża Jeanine Pirro, byłej sędzi i prokurator, a ostatnio także dziennikarki stacji telewizyjnej Fox News. Wielokrotnie podkreślała, że Donald Trump jest dla niej wymarzonym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Drogi Alberta J. Pirro i Donalda Trumpa skrzyżowały się w latach 90. Kierował on zespołem prawnym biznesmena, kiedy ten starał się uzyskać zgodę na przekształcenie wyspy Davis w luksusowe osiedle zamknięte m.in. z lądowiskiem dla helikopterów. W późniejszych latach panowie współpracowali przy zakończonej fiaskiem próby przekształcenia posiadłości Seven Springs w ekskluzywne pole golfowe. W 2000 roku prawnik został skazany za oszustwa podatkowe. Jego działania w sprawie Seven Springs nadal są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuratora Manhttanu. 20 stycznia stał się 74. osobą ułaskawioną przed ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Długa lista ułaskawionych przez Donalda Trumpa

Wcześniej Donald Trump ułaskawił 73 inne osobyNa liście znalazło się kilka głośnych nazwisk. Prezydenckim prawem łaski zostali objęci Dwayne Michael Carter Jr. oraz Bill K. Kapri, znani szerzej ze swojej twórczości artystycznej jako Lil Wayne oraz Kodak Black. Pierwszy z nich skazany był za nielegalne posiadanie broni i amunicji, drugi za podanie fałszywych danych w dokumencie federalnym. W obu przypadkach wzięto pod uwagę działalność artystyczną i charytatywną raperów.

Trump ułaskawił guru alt-prawicy i skompromitowanego burmistrza

Na liście znalazł się też był burmistrz Detroit Kwame Kilpatrick oraz były prezydencki doradca, szef portalu Breibart.com – Steve Bannon. Kilpatrick odsiedział już 7 lat ze swojego wyroku za korupcję i szereg innych przestępstw. To jego obarczano winą za bankructwo Detroit. Z kolei Bannon, który walnie przyczynił się do wyborczego sukcesu Trumpa, nie musi więcej przejmować się sprawą defraudacji pieniędzy ze zbiórki na budowę muru granicznego z Meksykiem.

