Odkrycie inauguracji Bidena, jej książki królują na Amazonie. Kim jest Amanda Gorman?

Ponad 5-minutowa recytacja Amandy Gorman to jeden z momentów, które na długo zapadną w pamięci wszystkich świadków ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena. Oceniając po komentarzach w mediach społecznościowych, jej wiersz „The Hill We Climb” („Wzgórze, na które się wspinamy”) wywołał emocjonalne reakcje u tysięcy internautów. Autorka podkreślała, że swoje dzieło o problemach Ameryki tworzyła jeszcze przed szturmem na Kapitol, a inspirację stanowiła dla niej m.in. Maya Angelou czy Robert Frost.

twitter

W gronie zachwyconych odbiorców znalazł się m.in. były prezydent, była kandydatka Demokratów na to stanowisko czy twórca kultowego musicalu „Hamilton”. Amanda Gorman przyznała na Twitterze, że w dwóch miejscach swojego wiersza nawiązała do dzieła Lina-Manuela Mirandy, który oczywiście nie przeszedł obok tego faktu obojętnie.

twitter

Hillary Clinton uzyskała od Gorman zapewnienie, że młoda poetka będzie kandydować na urząd prezydencki w 2036 roku. Obama już zarezerwował 22-latce miejsce w podręcznikach do historii, zwracając uwagę na jej wyczucie i ogląd aktualnej sytuacji. Sama autorka kolejny popis swojego kunsztu dała w odpowiedzi kierowanej do Oprah Winfrey. „Nie byłabym w tym miejscu bez kobiet, których śladami podążałam w tańcu” – pisała.

twittertwitter

Gorman z dnia na dzień stała się sensacją nie tylko wśród elit. Jej książki błyskawicznie wskoczyły na pierwszą i drugą pozycję listy bestsellerów Amazona. Co istotne, „Change Sings” („Oznaki przemiany”) i „The Hill We Climb” („Wzgórze, na które się wspinamy”) nawet nie trafiły na półki, bo oferowane są dopiero w ramach przedsprzedaży. „The Wall Street Journal” odnotował też, że 22-latka zyskuje na Twitterze nowych obserwujących w tempie szybszym niż sam prezydent Biden.

twitter

Kim jest Amanda Gorman?

22-letnia Gorman przed 20 stycznia nie była oczywiście postacią anonimową. To laureatka pierwszego w historii krajowego konkursu dla młodych poetów (National Youth Poet) oraz posiadaczka nagrody Youth Poet Laureate of Los Angeles. Pomysł, by to ona wystąpiła na ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena, zgłosiła jego żona, Jill.

Amanda Gorman urodziła się w 1998 roku w Los Angeles i ma siostrę bliźniaczkę Gabrielle, która zajmuje się aktywizmem społecznym. Najmłodsza poetka występująca na inauguracji prezydenta USA podkreślała, że w dzieciństwie miała ograniczony dostęp do tak podstawowych mediów, jak choćby telewizja. Miała problemy z mową, a samą siebie określała, jako „dziwne dziecko, które uwielbiało czytać i pisać”. Przyznała, że zmaga się z nadwrażliwością dźwiękową.

„Ta, której jedzenie nie wystarczy”

Dzięki stypendium przyznanym jej przez Milken Family Foundation, Gorman mogła studiować socjologię w Harvard College. W 2017 roku w ramach OZY Genius Awards otrzymała grant w wysokości 10 tys. dolarów. jako aktywistka pochylała się nad problemami prześladowań, feminizmu, rasy, marginalizacji i afrykańskiej diaspory. Jest założycielką organizacji non-profit One Pen One Page. Debiutowała tomem poezji „The One for Whom Food Is Not Enough” („Ten, któremu jedzenie nie wystarczy”). Otwierała sezon Biblioteki Kongresu, ale swoje wiersze czytała m.in. w MTV.

Czytaj też:

Bernie Sanders skradł show podczas zaprzysiężenia Joe Bidena. Powód? Spójrzcie na te rękawice