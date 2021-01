Champ i Major również zamieszkają w Białym Domu. Co wiemy o psach Bidenów?

Major i Champ będą pierwszymi psami, które zamieszkają w Białym Domu od czasu, gdy szczenięta Obamów – Sunny i Bo, opuściły posiadłość cztery lata temu. Co wiemy o czworonogach Bidenów?

Major

Major to owczarek niemiecki, którego Bidenowie adoptowali w 2018 roku z Delaware Human Association. Tuż przed inaguracją, rychła przeprowadzka Majora do Białego Domu została uczczona przez tę organizację, co wiązało się między innymi z wirtualną zbiórką pieniędzy. W ten sposób dla DHA udało się zebrać ponad 200 tys. dolarów.

Co ciekawe, Major nie będzie pierwszym adoptowanym psem, który trafi do Białego domu. Według CNN, Luci, córka prezydenta Lyndona B. Johnsona, przygarnęła porzuconego szczeniaka o imieniu Yuki i to on stał się pierwszym czworonogiem, który znalazł się w tym wyjątkowym domu. Później także Bill Clinton miał kota o imieniu Socks, którego przygarnął „z ulicy”.

Champ

Major ma dwa lata, więc w zasadzie jest jeszcze szczeniakiem. Znacznie dłużej z Bidenami wychowywał się 12-letni Champ. Piesek ten zresztą spędzał już wcześniej czas w Waszyngtonie, gdy Biden był wiceprezydentem za prezydentury Baracka Obamy. Jak podaje BBC, imię psu nadali wnukowie Bidena. Wzięło się ono ze słynnych słów ojca nowego prezydenta USA, często powtarzanych w rodzinie: „Za każdym razem, gdy zostaniesz powalony, mistrzu, wstań!” (ang. „Any time you get knocked down, champ, get up!”.

W naszej galerii możecie zobaczyć zdjęcia Bidenów z ich pieskami.

