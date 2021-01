Rzeczniczka Nawalnego zatrzymana przez policję. Przeszukano jej mieszkanie

W czwartek 21 stycznia rosyjska policja zatrzymała Kirę Jarmysz, rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego. Wcześniej funkcjonariusze pojawili się w jej mieszkaniu i podjęli próbę przeszukania. Jarmysz odmówiła wpuszczenia ich do czasu pojawienia się adwokata. Po tym, jak mecenas przyjechał na miejsce, kobieta została zatrzymana. Prawnik poinformował dziennikarzy, że sporządzono protokół administracyjny dotyczący niepodporządkowania się poleceniom funkcjonariusza policji i drugi, dotyczący naruszenia przepisów o zgromadzeniach.

Podejrzenia o nawoływanie do nielegalnych zgromadzeń

Rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że czuje się dobrze i pozostanie przez całą noc w celi dla więźniów administracyjnych. Rozprawa jest planowana na jutro, jednak dokładna godzina nie została jeszcze wyznaczona.

Niezależna telewizja Dożd przekazała również, że na jednym z moskiewskich dworców kolejowych zatrzymano innego współpracownika rosyjskiego opozycjonisty - Gieorgija Arbuzowa. Zarówno on, jak i Jarmysz są podejrzewani o nawoływanie do nielegalnych zgromadzeń.

Zatrzymanie Nawalnego



Federalna Służba Więzienna wnioskowała o umieszczenie w areszcie Aleksieja Nawalnego do czasu, gdy zostanie rozpatrzony wniosek o zmianę wyroku skazującego go na karę w zawieszeniu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok w sprawie opozycjonisty został wydany w 2014 roku. Nawalny został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat za rzekomą defraudację funduszy firmy Yves Rocher. Od czasu powrotu z Niemiec do Rosji, Aleksiej Nawalny przebywal na komisariacie policji w Chimkach. Został aresztowany zaraz po tym, jak przyleciał na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo. W poniedziałek 18 stycznia sąd zdecydował, że opozycjonista pozostanie w areszcie do 15 lutego.

