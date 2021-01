Ten kot wygląda, jakby nie wypił jeszcze porannej kawy! Mistrz jednej miny?

„Jestem zawsze bardzo zajęty” – tym krótkim zdaniem właściciele kota perskiego, który wabi się Barnaby, reklamują jego konto w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że kot zgromadził już pokaźne grono fanów, ponieważ jego profil na Instagramie śledzi ponad 140 tys. internautów.

Kot Barnaby podbija sieć. Wszystko za sprawą… monotonii

I chociaż zabrzmi to przewrotnie, to kot przyciąga ciekawskie spojrzenia użytkowników mediów społecznościowych swoją… monotonną mimiką, która wskazuje na to, że jeszcze „nie napił się porannej kawy” i wciąż nie może się obudzić – żartobliwie relacjonuje Bored Panda.

– Barnaby skończy pięć lat w maju. Przez pewien czas był jedynym kotem w domu, ale w zeszłym roku do rodziny dołączył kolejny kot – opisał w rozmowie ze wspomnianym źródłem właściciel czworonogów. – Barnaby jest bardzo rozpieszczony i uwielbia spać po 20 godzin dziennie – przekazał. Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię z kotem w roli głównej. Trzeba przyznać, że trudno o nim zapomnieć!

Czytaj też:

Paulo Sousa za Jerzego Brzęczka. Na MEMACH m.in. Lewandowski