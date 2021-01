Elon Musk obiecał 100 milionów dolarów nagrody. Podobne działania ma wspierać Biden

„ Przeznaczam 100 mln dolarów na nagrodę za najlepszą technologię przechwytywania dwutlenku węgla ” – taki wpis pojawił się w czwartek 21 stycznia na oficjalnym koncie na Twitterze Elona Muska. „ Więcej szczegółów w przyszłym tygodniu ” – dodał miliarder w kolejnym wpisie.

Dyrektor generalny SpaceX i Tesli, a jednocześnie najbogatszy człowiek na świecie zamierza w ten sposób wesprzeć rozwój technologii służącej do sekwestracji, czyli procesu służącego do zapobiegania emisji dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

Problem, który poruszał Joe Biden w swoim programie

Podobne działania ma wesprzeć nowy prezydent USA. Joe Biden już kilka godzin po swoim zaprzysiężeniu podpisał dekret zakładający, że Stany Zjednoczone Ameryki wracają do przestrzegania zasad paryskiego porozumienia klimatycznego, które dąży do ograniczenie globalnego ocieplenia, co wymaga znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Joe Biden zapowiadał, że jednym z elementów jego planu klimatycznego będzie właśnie wsparcie rozwoju nowych technologii związanych z wychwytywaniem dwutlenku węgla. Nowy prezydent obiecał, że na badania i rozwój tego technologii w ciągu najbliższych 10 lat ma zostać przekazane nawet 400 mld dolarów.

