Niezwykła przyjaźń dwóch gigantycznych psów. Dosłownie wchodzą sobie na głowę

Konta zwierząt w mediach społecznościowych cieszą się niejednokrotnie większą popularnością, niż profile ich właścicieli. Na podbój sieci ruszyli również Luna i Augustus, czyli dwa dogi niemieckie. Na zdjęciach, które można oglądać na Instagramie, pokaźnych rozmiarów psy bawią się, odpoczywają, a także wpatrują w obiektyw niczym urodzeni modele. Na wszystkich fotografiach widać jednak silną wieź, która połączyła niespełna dwuletnie zwierzęta.

Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię, a zobaczycie, że czasami wchodzą sobie na głowę… i to dosłownie. Obecnie psich przyjaciół obserwuje ponad tysiąc internautów, ale czujemy, że z dnia na dzień to grono będzie się powiększało.

Dogi niemieckie – co charakteryzuje te psy?

Dogi niemieckie są przyjazne, przywiązane do swoich właścicieli. Zazwyczaj cieszą się z obecności dzieci i chętnie się z nimi bawią. Są także tolerancyjne wobec innych zwierząt, ale by tak się stało muszą być od najmłodszych lat przyuczane do ich obecności. Na zaufanie doga niemieckiego trzeba sobie zapracować. Psy te są bowiem bardzo nieufne w stosunku do nieznajomych.

Czytaj też:

Quiz ortograficzny. Te słowa mogą sprawić problemy