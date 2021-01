Kupiła szczęśliwy los. Wygrała na loterii miliard dolarów!

Jak podaje ABC News, w loterii Mega Millions w Stanach Zjednoczonych padła główna wygrana. Mieszkanka stanu Michigan, która w piątkowy wieczór zakupiła los w Novi na przedmieściach Detroit, wygrała aż miliard dolarów. Jest to druga co do wielkości wygrana w historii Mega Millions i trzecia we wszystkich loteriach liczbowych w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory rekordzistką był gracz z Karoliny Południowej, który dzięki kumulacji wzbogacił się w 2018 roku o ponad 1,5 miliarda dolarów.

Wypłata od razu czy na raty?

Szczęśliwą zwyciężczynię czeka teraz trudna decyzja. Zgodnie z regulaminem Mega Millions kobieta otrzyma całą nagrodę, jeśli zgodzi się na rozłożenie wypłat na 30 rocznych rat pomniejszonych o podatki. Jeśli chciałaby skorzystać szybciej ze swoich pieniędzy, jednorazowo może otrzymać 739,6 miliona dolarów, a po potrąceniu podatków około 530 milionów dolarów. Mieszkanka stanu Michigan nie musi ujawniać swojej tożsamości, ale zgodnie z regulaminem musi się osobiście stawić po odbiór wygranej.

Organizatorzy Mega Millions podkreślili, że około 97 centów z każdego dolara wydanego na loterię jest zwracane do stanu w postaci dotacji na Fundusz Pomocy Szkolnej, wypłat zdobywcom niższych nagród oraz prowizje dla sprzedawców i detalistów.

