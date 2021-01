Niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Nie żyje 10-letnia dziewczynka

TikToka opanowało ostatnio nowe, niebezpieczne wyzwanie, w którym biorą udział coraz młodsze dzieci. W ramach tzw. black-out challenge należy jak najdłużej wytrzymać po zaciśnięciu sobie paska wokół szyi, a następnie nagrać filmik i udokumentować „wyczyn” w sieci. 10-letnia Antonella Sicomero z Palermo na Sycylii postanowiła użyć paska od szlafroka. Po dłuższej chwili młodsza siostra dziewczynki zorientowała się, że Antonella się nie odzywa i nie porusza. Po tym, jak powiadomiła o sprawie rodziców, 10-latka trafiła do szpitala z zatrzymaniem krążenia. Mimo wysiłków lekarzy życia dziecka nie udało się uratować. Medycy z Palermo stwierdzili śmierć mózgu.

Ojciec 10-latki: Nie wierzę, że mojej córeczki nie ma przez zabawę w internecie

Śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki wszczęła lokalna prokuratura. Jest ono prowadzone pod kątem podżegania do zabójstwa. Zostanie również przeprowadzona sekcja zwłok. – Dalej nie wierzę w to, co się stało. Nie wierzę, że mojej ukochanej córeczki nie ma już z nami przez jakąś zabawę w internecie. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to przekazać jej organy innym dzieciom, aby uratować czyjeś życie – mówił załamany ojciec Antonelli.

Po tragedii we Włoszech na administratorów TikToka spadła fala krytyki. Rzecznik platformy zapewnił, że treści są na bieżąco monitorowane i nie ma pozwolenia na publikowanie nagrań zachęcających do przemocy czy niebezpiecznych zachowań. Złożył także kondolencje rodzinie zmarłej dziewczynki.

