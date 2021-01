Argentyna. Kobieta uratowała swoją matkę na kilka chwil przed kremacją

Do zdarzenia doszło w mieście Resistencia w północno-wschodniej Argentynie. W minioną sobotę 89-latka zaczęła skarżyć się na ból w klatce piersiowej. Kobieta natychmiast trafiła do szpitala. Jak wskazuje serwis, była to prywatna klinika.

Następnego dnia córka 89-latki przyszła do szpitala i tam dowiedziała się, że jej matka nie żyje. Otrzymała wówczas od lekarzy akt zgonu, na którym jako przyczynę śmierci podano niewydolność krążeniowo-oddechową.

Kobieta uratowała swoją matkę na chwilę przed kremacją

„Daily Mail” opisuje, że następnie kobieta miała zostać poddana kremacji. Gdy pracownicy zakładu pogrzebowego przygotowali zmarłą do procesu, córka 89-latki zauważyła, że jej matka wykazuje oznaki życiowe! Wówczas natychmiast przerwano kremację, a kobietę odwieziono do szpitala.

89-latka jest obecnie leczona na oddziale intensywnej terapii. Jak wskazuje „Daily Mail”, córka pacjentki zawiadomiła lokalne władze, które zapewniają, że przeprowadzą dokładne dochodzenie w tej bulwersującej sprawie.

