Trump, Thunberg i Nawalny nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. Jest polski akcent

Jak podaje Reuters, powołując się na informacje od norweskich parlamentarzystów, wśród nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla znaleźli się m.in. rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, Światowa Organizacja Zdrowia, szwedzka aktywistka Greta Thunberg, białoruska działaczka polityczna Swiatłana Cichanouska, były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz Węgierski Komitet Helsiński i amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy. CNN z kolei podaje, że „za walkę z rasizmem” do nagrody został zgłoszony również ruch Black Lives Matter.

Pokojowa Nagroda Nobla. Jest polski akcent

Wśród nominowanych jest również polski akcent. „Nasze Stowarzyszenie Iustitia zostało zgłoszone przez norweską posłankę Partii Pracy Jette F. Christensen do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 roku za walkę o demokratyczną Europę. Robimy to dla wszystkich!” – czytamy we wpisie Iustitia Stowarzyszenie Sędziów Polskich na Twitterze.

Zgłoszenia nominacji pozostają od 50 lat tajne, ale ich autorzy mogą je ujawniać. Reuters zaznacza, że norwescy deputowani od 2014 roku niemal bezbłędnie przewidywali, kto zostanie laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W tym czasie pomylili się tylko raz – w 2019 roku. Uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla odbywa się 10 grudnia.

