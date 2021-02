Te koty urosły jak na drożdżach. Zdjęcia ich przemian robią wrażenie!

Właściciele zwierząt dobrze wiedzą, że czworonogi w mgnieniu oka z małych szczeniaczków lub uroczych kotków stają się dumnymi dorosłymi stworzeniami. W XXI wieku nikogo nie dziwi już fakt, że zwierzęta mają swoje profile w mediach społecznościowych. Niektóre z nich stają się nawet influencerami, którzy na swoich kontach reklamują różnego rodzaju produkty. W sieci dużą popularność zyskują również profile zwierząt, które prowadzą zwyczajne życie. Ich właściciele dokumentują losy swoich podopiecznych, robiąc im zdjęcia podczas snu, zabawy, czy spacerów.

Obecnie w sieci dużą popularnością cieszy się zabawa, która co pewien czas przypomina o sobie. Właściciele zwierząt publikują zestawienia zdjęć, na których widać, jak szybko ich zwierzęta dorosły. Niektórzy zwracają uwagę na to, że mimo upływającego czasu czworonogi wciąż zachowują się w podobny sposób. Inni z kolei podkreślają, że chociaż dużo w wyglądzie ich podopiecznych się zmieniło, to „uśmiech” pozostał. Zachęcamy do obejrzenia przygotowanej przez nas galerii. Jak wrażenia?

