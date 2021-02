Jared Kushner nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Przypomnijmy, że wśród nominacji pojawiły się m.in. rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, Światowa Organizacja Zdrowia, szwedzka aktywistka Greta Thunberg, białoruska działaczka polityczna Swiatłana Cichanouska, były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump czy polskie Stowarzyszenie Iustitia.

Zgłoszenia pozostają tajne, jednak sami nominowani czasem je ujawniają. Podobnie dzieje się w przypadku mediów, które również informują o nominacją przed czasem. Jak podaje amerykańska prasa, na liście nominowanych znalazł się także Jared Kushner.

Kto nominował Kushnera?

Kushner to przedsiębiorca, który w 2017 został mianowany na doradcę do spraw umów handlowych i Bliskiego Wschodu w gabinecie Donalda Trumpa. Prywatnie jest on zięciem byłego prezydenta USA, w 2009 roku wziął ślub z Ivanką Trump.

Jak podaje CNN, za zgłoszenie kandydatury Kushnera odpowiada zwolennik Trumpa, prawnik Alan Dershowitz. Stacja podaje, że argumentem przemawiającym za zgłoszeniem jest uzasadnienie, że Kushner wykonał godną docenienia pracę na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, będąc członkiem administracji Trumpa.

