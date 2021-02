Aleksiej Nawalny skazany. Wyrok 3,5 roku kolonii karnej dla opozycjonisty

Postępowanie sięga 2014 roku, kiedy to Aleksiej Nawalny i jego brat Oleg zostali uznani winnymi oszustwa i prania brudnych pieniędzy w tzw. sprawie Yves Rocher. Oleg został skazany na 3,5 roku w kolonii karnej, a Aleksiej usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. Opozycjonista, który stawał w wyborach przeciwko Władimirowi Putinowi, twierdził, że cała sprawa ma podłoże wyłącznie polityczne, a on jest niewinny. Okres warunkowego odbywania kary przez Nawalnego upłynął 30 grudnia 2020 roku.

Aleksiej Nawalny został zatrzymany ponownie 17 stycznia 2021 roku na lotnisku w Moskwie, dokąd wrócił po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech. W berlińskiej klinice Charite dochodził do siebie po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem. Mimo tego zarzucono mu, że łamał zasady zwolnienia warunkowego i nie stawiał się w określonych terminach na komisariacie.

Opozycjonistę zabrano do komisariatu w Chimkach pod Moskwą. Tego samego dnia na komisariacie odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, w trakcie której zadecydowano o 30-dniowym areszcie. W tym czasie zwolennicy opozycjonisty zbierali się na protestu w wielu miastach Rosji.

28 stycznia moskiewski sąd rozpatrzył apelację Nawalnego, który chciał zwolnienia z aresztu. Wniosek odrzucono, a opozycjonista pozostał za kratami. W nagraniu z aresztu mówił o „demonstracyjnym bezprawiu” . Kolejne posiedzenie w jego sprawie odbyło się 2 lutego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku w kolonii karnej. Nawalnemu na poczet kary zostanie zaliczony 10-miesięczny areszt domowy, w którym przebywał od lutego do grudnia 2014 roku. Oznacza to, że odsiadka zostanie skrócona do dwóch lat i ośmiu miesięcy w kolonii karnej.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych.

Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, Prokuratora Generalnego Jurija Czajki czy rosyjskich oligarchów. Zaangażowany w antykremlowskie protesty, Nawalny był wielokrotnie zatrzymywany.

Aleksiej Nawalny – opozycjonista, bloger, youtuber

Aleksiej Nawalny to jeden z najpopularniejszych rosyjskich blogerów. Efekty swoich śledztw przedstawia w różnych formach. Prowadzi dwa kanały na YouTube – Навальный LIVE (Nawalny LIVE), który ma 2,4 mln subskrypcji i Алексей Навальный(Aleksiej Nawalny) z 6,36 mln subskrypcji. Także jego profil na Instagramie obserwują miliony osób. Bogate archiwum materiałów zebranych przez prawnika można znaleźć także na jego stronie internetowej.

