Kobieta urodziła bliźniaki, które mają dwóch różnych ojców. Jak to możliwe?

Cadena Sur, hiszpańska rozgłośnia radiowa opisuje nietypową historię, do której doszło w Kolumbii. Pewna kobieta, której dane nie zostały podane do publicznej wiadomości, urodziła zdrowie bliźnięta. Nie byłoby w tym niczego szczególnego gdyby nie fakt, że dzieci mają dwóch różnych ojców. Na prośbę męża kobiety przeprowadzono badania, z których wynika, że tylko jeden noworodek jest biologicznym dzieckiem mężczyzny. Taką informację potwierdził zespół specjalistów z Uniwersytetu Narodowego w Bogocie. – Zrealizowaliśmy badanie zgodnie z procedurą. Wykazało ono, że tylko jedno z bliźniąt to dziecko męża świeżo upieczonej mamy. Nie ma możliwości, aby doszło do jakiegokolwiek błędu – zapewniła lekarka, która wykluczyła możliwość błędu podczas przeprowadzania testów.

Zjawisko nadpłodnienia – na czym polega?

Dr Lilian Andrea Casas wyjaśniła, że przypadek pacjentki z Kolumbii to przejaw nadpłodnienia czyli tzw. superfekundacji. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy różne komórki jajowe pochodzące z jednego cyklu owulacyjnego są zapładniane przez plemniki różnych mężczyzn. Nadpłodnienie jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Część badań wskazuje na to, że dotyczy ok. 5 proc. ciąż bliźniaczych.

