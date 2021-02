Pracownik McDonald's pokazał, jak czyści grill. Ten filmik stał się hitem

Josiah Kim udostępnił na TikToku krótkie nagranie, pod którym po ponad tygodniu pojawiło się ponad 23 tys. komentarzy i 2,6 mln polubień. Pracownik McDonald's pokazał na nim, jak przebiega żmudny proces czyszczenia grilla, na którym smażone jest mięso dodawane do potraw serwowanych w restauracjach popularnej sieciówki.

Kim najpierw zeskrobywał tłuszcz i resztki mięsa przylegające do powierzchni grilla. Następnie na rozgrzaną powierzchnię wylał wodę, nazywając ten etap „odtłuszczaniem”. Dzięki temu mógł za pomocą skrobaczki pozbyć się kolejnych resztek, by chwilę później wylać coś, co nazwał „szlamem”. Substancja jest najwyraźniej bardzo skuteczna, ponieważ po kilku turach szorowania i polewania wodą udało się doczyścić grill.

Część internautów była zdegustowana faktem, że na grillach w McDonald's zalegają takie ilości tłuszczu. Inni wyrazili z kolei aprobatę dla samego procesu czyszczenia zwracając uwagę na to, że dzięki staraniom pracownikom jedzenie jest przygotowywane w odpowiednich warunkach.

