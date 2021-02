Gwiazdę porno zwolniono z restauracji. Twierdzi, że rozpoznał ją klient

Lonna Wells mieszka na co dzień w Newport leżącym na terenie amerykańskiego stanu Arkansas. Kobieta przez lata pracowała jako aktorka porno, biorąc udział m.in. w nagraniach tworzonych na potrzeby serwisu Pornhub. Jak wyjaśniła w rozmowie z „The Daily Beast”, przez problemy zdrowotne musiała odwołać zdjęcia i poszukać innej pracy.

Była aktorka porno zwolniona z Taco Bell

Tym sposobem 33-latka trafiła na rozmowę kwalifikacyjną do restauracji Taco Bell. Wells twierdzi, że w trakcie rekrutacji szczerze opowiedziała o swojej poprzedniej profesji i zapewniono ją, iż „nie będzie to problem”. Po kilku dniach została jednak zwolniona, co zdaniem byłej aktorki porno jest wynikiem skargi złożonej przez „bogobojnego klienta”.

Wells przekonywała, że mężczyzna ją rozpoznał i zgłosił skargę do menedżera lokalu. Jej umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym. – Nie dali mi nawet ostrzeżenia i nie poczekali, aż dotrę na miejsce, żeby porozmawiać – stwierdziła 33-latka, która w serwisie GoFoundMe uruchomiła zbiórkę pieniędzy mającą pokryć jej potrzeby oraz pomóc w „zmianie przepisów stanu Arkansas tak, by chronić wszystkich w branży”.

Nieco inne spojrzenie na sprawę ma sieć restauracji Taco Bell. Rzecznik firmy przekazał w oświadczeniu, że 33-latka pracowała dla jednej z placówek franczyzowych. „Franczyzobiorca poinformował nas, że została zwolniona za naruszenie zasad i procedur” – dodano sugerując, że umowa byłej aktorki nie została rozwiązana po skardze klienta, a w wyniku niewłaściwego zachowania pracownicy.

Czytaj też:

Oskarżony o gwałt zlecił zamordowanie ofiary. Zginęła jego siostra, bohatersko broniąca dziecka