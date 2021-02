„Czasy, gdy USA się przewracają, skończyły się”. Joe Biden uderza w Putina: Nie zawahamy się odpowiedzieć

Prezydent USA Joe Biden podczas krótkiego wystąpienia w Departamencie Stanu (można przyjąć, że to odpowiednik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – red.) opisał swoje plany na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Wcześniej głos zabierał sekretarz stanu Antony Blinken. Biden rozpoczął od stwierdzenia, zwracając się do korpusu dyplomatycznego, że jest on „twarzą Ameryki”, którą widzą ludzie na całym świecie.

– Jednak głównym przesłaniem, które chcę wam przekazać, (...), które chcę przekazać światu: Ameryka wróciła! Ameryka wróciła, dyplomacja wróciła. Jesteście w centrum tego, co chcę robić, jesteście tego sercem. Odbudujemy nasze sojusze – mówił Biden.

Polityka zagraniczna USA. Biden zapowiada, że nie odpuści Rosjanom

Prezydent USA podkreślał, że jego administracja nie tylko będzie ufać dyplomatom, ale też da im większe wsparcie. – Musimy odbudować zaufanie do Ameryki na całym świecie (...). Wierzę w was, potrzebujemy was, ufam wam – wyliczał Joe Biden.

Później, po tym krótkim wystąpieniu, Biden wygłosił już dłuższe przemówienie na temat polityki zagranicznej USA. Wyliczał, że rywalami dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i Rosja, podkreślał, jak ważna są walka z pandemią koronawirusa i wspieranie walki o klimat.

– Dałem jasno do zrozumienia prezydentowi Putinowi, jak bardzo różnię się od swojego poprzednika, że czasy, gdy USA przewracają się w obliczu agresywnych działań Rosji, takimi jak wpływanie na nasze wybory, cyberataki, otruwanie obywateli, te czasy się skończyły. Nie zawahamy się odpowiedzieć (...), będziemy bardziej efektywni, radząc sobie z Rosją, gdy będziemy w koalicji – powiedział Biden.

W tym kontekście Biden przypomniał o Aleksieju Nawalnym, rosyjskim opozycjoniście. Jak mówił, Nawalnego obrano za cel za to, że ujawniał korupcję w Rosji. – On (Nawalny – red.) powinien być uwolniony natychmiastowo – stwierdził.

