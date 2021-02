Morze wyrzuciło na brzeg taszę. Ta ryba stała się hitem internetu

Nietypowego odkrycia dokonała Constance Morris, która pracuje jako wolontariuszka w organizacji Cornwall Wildlife Trust's Marine Strandings Network, zajmującej się ochroną dzikiej przyrody na terenie angielskiej Kornwalii. Aktywistka spacerując po jednej z plaż na półwyspie Penwith zauważyła wyrzuconą na brzeg taszę. – Nigdy wcześniej jej nie widziałam. Te ryby nie zostały oficjalnie zarejestrowane w Penwith – powiedziała cytowana przez Cornwall Live. Jak się okazuje, wspomniany gatunek występuje w okolicznych wodach i jest widywany przez nurków.

Tasza, czyli zając morski. Jak wygląda?

Pojawianie się u brzegów Wielkiej Brytanii nie zmienia faktu, że tasze nie należą do najpopularniejszych ryb. Nazywane również zającami morskimi nie mają łusek, a ich płetwy brzuszne są zrośnięte w przyssawkę. Co ciekawe, w rozmnażaniu istotną rolę pełnią samce, którzy chronią złożone jaja przed drapieżnikami oraz „wachlują” je ogonem, by odpowiednio je natlenić.

Przedstawiciele gatunku są wyławiani w celach konsumpcyjnych, a ikra zająca morskiego jest sprzedawana jako imitacja kawioru. To wszystko w połączeniu z nietypowym wyglądem sprawiło, że tasza znaleziona u brzegów Kornwalii stała się chcąc nie chcąc „gwiazdą” lokalnych i światowych mediów, a jej zdjęcia pojawiły się w wielu serwisach informacyjnych.

