Joe Biden nieugięty ws. sankcji nałożonych na Iran. Chodzi o wzbogacanie uranu

W sieci pojawiła się zapowiedź wywiadu Norah O'Donnell z CBS News z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Dziennikarka pyta głowę państwa wprost, czy USA zniosą sankcję wobec Iranu, aby kraj ten był skory usiąść przy przysłowiowym „stole negocjacyjnym”. Biden stanowczo odpowiedział, że nie. „Muszą najpierw zaprzestać wzbogacania uranu?” – zapytała O'Donnell. Prezydent w odpowiedzi pokiwał twierdząco głową.

W maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem (Joint Comprehensive Plan of Action) – międzynarodowego paktu dotyczącego kontroli irańskiego programu rozwoju broni jądrowej. Teheran zawiązał je w 2015 roku z sześcioma mocarstwami i stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją, Chinami i Niemcami. Stroną porozumienia jest również Unia Europejska.

Stany Zjednoczone stoją na stanowisku, że ponownie przyłączą się do porozumienia, jeżeli Teheran w pełni dostosuje się do założeń umowy. Z kolei Iran, zwracając uwagę na to, że to USA opuściły porozumienie, chce, aby to Waszyngton zrobił pierwszy krok i wycofał się z sankcji, które nałożył Trump. Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei podał w niedzielę, że Stany Zjednoczone „muszą znieść wszystkie sankcje”, jeżeli chcą, aby „Teheran wrócił do przestrzegania umowy”.

Czytaj też:

Kolejne niepokojące doniesienia ws. szczepionki AstraZeneca. „Financial Times”: Nie chroni przed wariantem koronawirusa z RPA