Dramatyczna akcja ratunkowa po pęknięciu himalajskiego lodowca. To miejsce spopularyzowali w latach 60. Beatlesi

Uttarakhand to stan położony w północnej części Indii, którego stolicą, a zarazem największym miastem jest Dehardun. Miejsce to zostało spopularyzowane przez zespół The Beatles, Donovana, Mię Farrow czy Mike'a Love'a, którzy w latach 60. w Chaurasi Kutia uczyli się medytacji.

Do dramatu doszło w niedzielny poranek (7 lutego), gdy odłamała się część himalajskiego lodowca, która następnie wpadła do rzeki Rishi Ganga – jednego z dopływów Gangesu. Na nagraniach lokalnej telewizji widzimy, jak doliną suną ogromne, niszczące fale brunatnej wody, zalewając brzegi, wywołując błotne lawiny i zmiatając budynki.

Za zaginione uznaje się około 154 osoby, które pracowały akurat przy budowie dwóch hydroelektrowni i dwóch tuneli w górze i w dole rzeki. Według służb w sumie pracowało tam około 176 pracowników. Z rzeki wydobyto do tej pory ciała 14 z nich. Od 35 do 50 pracowników udało się uratować, a według służb uwięzionych wciąż może być około 30 osób.

Premier Indii Narendra Modi napisał na Twitterze, że stale monitoruje sytuację w Uttarakhand. „Naród modli się o bezpieczeństwo wszystkich” – podkreślił.

W akcji ratunkowej do późnych godzin nocnych udział brały armia, policja, zespoły indonezyjskich sił reagowania na katastrofy (NDRF) i siły powietrzne.

