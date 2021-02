Impeachment Trumpa zgodny z konstytucją. Senat dał zielone światło

Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali, że po przegranej w wyborach i utracie stanowiska prezydenta USA ich klient nie może zostać oskarżony w procedurze impeachmentu. Innego zdania są przedstawiciele Senatu, którzy oddali 56 głosów „za” zgodnością impeachmentu z konstytucją przy 44 głosach „przeciw”. Kontynuowania procesu impeachmentu chcieli wszyscy Demokraci oraz sześciu Republikanów – podaje BBC.

Impeachment Trumpa. „To nie może być przyszłość Ameryki”

Punktem wyjścia do obrad zorganizowanych we wtorek 9 lutego było nagranie, które przed rozpoczęciem posiedzenia zaprezentowali Demokraci. Bohaterem materiału z 6 stycznia był Trump, którego przemówienie oskarżyciele uznali za punkt zapalny późniejszych zamieszek na Kapitolu.

– To nie może być przyszłość Ameryki. Nie możemy mieć prezydentów podżegających oraz mobilizujących tłum do przemocy wobec naszego rządu i instytucjom – przekonywał we wtorek Jamie Raskin, który pełni funkcję prokuratora w procesie impeachmentu.

Doprowadzenie procedury do końca może okazać się jednak niemożliwe. By skazać byłego już prezydenta USA potrzeba większości 2/3 głosów w Senacie. Oznacza to, że do Demokratów musiałoby dołączyć co najmniej 17 Republikanów, co po wtorkowym głosowaniu za rozpoczęciem procedury nie jest takie oczywiste.

Oskarżenia o „podżeganie do powstania”

Przypomnijmy, kontrolowana w większości przez Demokratów Izba Reprezentantów przegłosowała w połowie stycznia rozpoczęcie procedury impeachmentu wobec prezydenta Donalda Trumpa. Politycy oskarżają ustępującego prezydenta USA o „podżeganie do powstania” i zachęcanie tłumu do szturmu na Kapitol.

Za rozpoczęciem procedury impeachmentu w styczniu zagłosowali wszyscy Demokraci w Izbie (222 głosy) oraz 10 Republikanów. Czterech innych nie oddało swojego głosu. Co warto podkreślić, na początku 2020 roku, kiedy również głosowano nad podobnym wnioskiem, nie poparł go żaden z polityków Partii Republikańskiej.

