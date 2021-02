Amerykanie wykupują staroświeckie sukienki. Internetowe wyzwanie podbija USA

Całą aferę z nietypowym produktem w ofercie sieci sklepów Target idealnie podsumowuje jedno zdanie: „Target zdecydował, że jeżeli mamy cierpieć w pandemii, równie dobrze możemy wyglądać, jakbyśmy właśnie stracili farmę po przejściu szarańczy, która zjadła nasze plony”. Nic dodać, nic ująć. Tej sukienki nie da się lepiej opisać.

Jeden celny komentarz to jednak zdecydowanie za mało dla żądnych memów internautów. W amerykańskich mediach społecznościowych ruszyło internetowe wyzwanie, które paradoksalnie może przyczynić się do wyprzedania wspomnianych sukienek sprzed epoki. W ramach #TargetDressChallenge trzeba bowiem zamieścić w sieci fotografię w tego typu stroju. Czy moda na Dziki Zachód i jego brzydkie sukienki jeszcze powróci? Sądząc po uśmiechach uczestników wyzwania, nie jest to wcale wykluczone.

Czytaj też:

Memy Berniego Sandersa pomogły zebrać 1,8 mln dolarów na cele charytatywne