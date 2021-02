Pantera florydzka, kukang mały i tygrys malajski. Niezwykłe portrety zagrożonych gatunków

Joel Sartore od 25 lat portretuje zagrożone wyginięciem zwierzęta. Jak informuje National Geographic Wild, fotograf udokumentował w ten sposób już ponad 11 tys. gatunków w ramach projektu Photo Art. Akcji przyświeca szczytny cel. W jej ramach Joel pracuje nad największą na świecie kolekcją studyjnych zdjęć zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.

„Misją tego projektu jest inspirowanie do ich ochrony i ratowania naturalnych siedlisk, a także apel o naprawienie szkód, jakie zostały wyrządzone do tej pory. Fotograf wierzy, że patrząc tym niezwykłym stworzeniom w oczy, zaczynamy czuć i rozumieć potrzebę troski o nie. Natomiast ratując je, póki jeszcze mamy na to czas, ocalamy także siebie” – podaje National Geographic Wild.

Zachęcamy Was do obejrzenia prezentacji, w której zobaczycie niezwykłe portrety zagrożonych gatunków. Zdjęcia wykonał fotograf National Geographic Joel Sartore. Pochodzą z kolekcji Photo Ark.

Pantera florydzka



Pantera o imieniu Lucy w zoo Lowry Park w Tampie na Florydzie. Ten gatunek jest zagrożony, m.in. utratą siedlisk i ich fragmentacją oraz kłusownictwem. Zgodnie z szacunkami The National Wildlife Federation na wolności żyje obecnie ok. 130 pum florydzkich.



Kukang mały

Powolny kukang mały z rodziny lorisowatych sfotografowany w Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium w Ohama (Nebraska, USA). W wyniku polowań i handlu tymi zwierzętami ich liczebność znacznie spadła. W Wietnamie i Kambodży są intensywnie wykorzystywane do celów leczniczych. Zagraża im także utrata siedlisk przez rolnictwo i osadnictwo ludzkie.



Koale



Matka koala - Augustine, ze swoimi młodymi: Gusem i Rupertem, w australijskim ZOO Wildlife Hospital. Obecne zagrożenia dla tego gatunku obejmują niszczenie, fragmentację i modyfikację ich naturalnych siedlisk, suszę, pożary buszu i choroby. Po fali pożarów, jakie nawiedziły w ostatnich latach Australię, naukowcy ostrzegają, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, koale mogą wyginąć do 2050 roku.



Rokselana złocista

Małpy z charakterystycznym zadartym nosem zostały sfotografowane w chińskim Ocean Park w Hong Kongu. Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest utrata lesistych siedlisk w wyniku ekspansji rolniczej, zwłaszcza poza obszarami chronionymi. Istnieje także niebezpieczeństwo związane z nielegalnymi polowaniami.



Sifaka coquerela

Fotografia została wykonana w Huston Zoo w stanie Texas w USA. Liczebność tego gatunku gwałtowanie maleje z powodu polowań oraz utraty siedlisk (wycinka i wypalanie drzew). Szacuje się, że pozostało około 200 000 osobników tego gatunku.





Łuskowiec białobrzuchy



Dorosła samica łuskowca białobrzucha z 70-dniowym młodym. Fotografia została wykonana na terenie organizacji non-profit o nazwie Pangolin Conservation w Saint Augustine na Florydzie (USA). Zwolennicy medycyny chińskiej fałszywie uważają, że ochronne łuski keratynowe tych zwierząt mają właściwości lecznicze. Doprowadziło to do masowego, nielegalnego pozyskiwania łuskowców ze środowiska naturalnego i tym samym do drastycznego ograniczenia liczby osobników tego gatunku.



Orangutan borneański



Młody przedstawiciel tego gatunku o imieniu Aurora ze swoją przybraną matką Cheyenne w Huston Zoo w stanie Texas w USA. Główne zagrożenie dla tych zwierząt stanowi wylesianie. Zaledwie w 16 lat z powodu działalności człowieka wyginęło 100 tysięcy orangutanów borneańskich, czyli połowa ich naturalnej populacji.



Panda olbrzymia



Mei Lun i Mei Huan - bliźniacze pandy olbrzymie w ZOO Atlanta w stanie Georgia w USA. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje od 500 do 1000 przedstawicieli tego gatunku.



Wilk czerwony



Na fotografii został uwieczniony osobnik z ZOO Great Plains w Sioux Falls w Dakocie Południowej (USA). Szacuje się, że na naszej planecie pozostało maksymalnie 30 osobników tego gatunku.



Tygrys malajski



Tygrys malajski z Omaha ZOO w stanie Nebraska w USA. Obecnie na świecie żyje maksymalnie 3 159 osobników tego gatunku. 13 krajów złożyło bezprecedensowe zobowiązanie podwojenia światowej populacji tych zwierząt do 2022 roku.



Amazonka królewska



Papuga St. Vincent z Houston ZOO w stanie Texas w USA. Obecnie żyje od 250 do 999 przedstawicieli tego gatunku. Głównymi przyczynami spadku jego liczebności są polowania, handel ptakami klatkowymi oraz utrata naturalnych siedlisk.



Saimiri



Samiec wiewiórkowatej małpki z Ameryki Środkowej w Summit Municipal Park w Gamboa w Panamie. Eksperci szacują, że na świecie pozostało od 1300 do 1800 przedstawicieli tego gatunku. Zagrożeniem jest dla niego utrata siedlisk z powodu rolnictwa i wyrębu drzew.



Żółw Karetta



Młody żółw morski Kretta w Newport Aquarium w Kentucky (USA). Zagrożeniem dla tego gatunku są zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia i patogeny trafiające do wód, a także rozwój wybrzeży, mający krytyczny wpływ na siedliska tych zwierząt.



Sęp afrykański



Fotografia została wykonana w Cleveland Metroparks Zoo w Cleveland (Ohio, USA). Globalną populację tego gatunku szacuje się na 270 000 osobników. Zagrożeniem dla niego jest utrata siedlisk przez systemy rolno-pasterskie, brak dostępności padliny (dzikich zwierząt kopytnych), a także polowania na handel. W Afryce Wschodniej problemem jest zatrucie toksycznym pestycydem karbofuranem



Zębolita olbrzymia



Pancernik o imieniu Mabu w ZOO Brasilia. Zwierzę to kontroluje liczebność mrówek, żerujących na użytkach zielonych. Czasem, kopiąc w poszukiwaniu zdobyczy, niszczy plony. Gatunek jest zagrożony wskutek intensywnego zabijania dla mięsa i pancerza oraz kurczenia się jego naturalnych siedlisk

Premierowa seria „Photo Ark 2", która ukazuje kulisy pracy Joela, zadebiutowała na antenie National Geographic Wild w piątek 12 lutego.

Czytaj też:

Te koty urosły jak na drożdżach. Zdjęcia ich przemian robią wrażenie!