Policjant krzyczał z bólu. Podejrzany zachował się w perfidny sposób

Interwencja została przeprowadzona w Smethwick, a jej przebieg można obserwować na nagraniu opublikowanym przez brytyjską policję. Policjant zauważył mężczyznę siedzącego w aucie na parkingu i wyczuł woń marihuany. Gdy podszedł do podejrzanego, ten uruchomił silnik samochodu i próbował uciec. Wcześniej funkcjonariusz zdążył jednak włożyć rękę do auta przez uchylone okno i starał się doprowadzić do sytuacji, w której mógłby wyjąć kluczyki ze stacyjki, aby mężczyzna nie mógł odjechać.

Nie zważając na to, kierowca ruszył i ciągnął policjanta za autem. Funkcjonariusz krzyczał z bólu. Po przejechaniu kilkunastu metrów mężczyzna, który miał zostać poddany kontroli, zatrzymał pojazd, uciekł z niego i zaczął biec w nieznanym kierunku. W tym momencie opisywane nagranie urywa się. Wiadomo jednak, że po pościgu mężczyzna został aresztowany. Zatrzymany przyznał się do napaści na policjanta, niebezpiecznej jazdy oraz posiadania broni. Wyrok w jego sprawie jeszcze nie zapadł.

