Książę Harry i Meghan Markle mają dobre wieści. Spodziewają się drugiego dziecka

Meghan Markle i książę Harry w maju 2019 roku zostali rodzicami, urodził się wtedy ich syn Archie Mountbatten-Windsor. 14 lutego, w Walentynki, rzecznik pary, która niedawno zaczęła m.in. prowadzić własny podcast na Spotify, przekazał, że Markle i Harry spodziewają się drugiego dziecka.

Meghan Markle w drugiej ciąży. „Archie zostanie starszym bratem”

BBC informuje, że rzecznik pary ogłosił, że Meghan Markle i książę Harry są „zachwyceni”. Jak przekazano:

Możemy potwierdzić, że Archie zostanie starszym bratem. Książę i księżna Sussex są szczęśliwi, oczekując drugiego dziecka.

Sukcesja w brytyjskiej monarchii

Jak zauważa BBC, drugie dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego będzie ósme w kolejce do brytyjskiego tronu. Dotychczasowa linia sukcesji pozostała bez zmian, są to kolejno: książę Karol, książę William, książę George, księżniczka Charlotte, książę Lousi (cała trójka to dzieci Williama i Kate - red.), książę Harry (drugi syn księcia Karola) oraz wspomniany wcześniej Archie.

Meghan Markle i książę Harry co prawda przeprowadzili się do USA i chcą odciąć się od rodziny królewskiej, a Archie nie jest formalnie jej członkiem, uwzględnia się ich w linii sukcesji.