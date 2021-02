Huczne powitanie Donalda Trumpa z okazji Dnia Prezydenta. Były prezydent nie krył radości

Z okazji Dnia Prezydenta Donald Trump został hucznie przywitany przez wiwatujący tłum w pobliżu jego posiadłości na Florydzie. On i jego zwolennicy mają co świętować – zaledwie kilka dni temu były prezydent został uniewinniony przez Senat od zarzutów „podżeganie do powstania” i zachęcania do szturmu na Kapitol.

Co roku w trzeci poniedziałek lutego, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Prezydenta. Federalne święto początkowo było obchodzone 22 lutego w dzień urodzin George’a Washingtona, pierwszego prezydenta USA. Jednak w 1971 roku przeniesiono je na współczesny termin, żeby w ten sposób uhonorować wszystkich prezydentów USA. Trump witany przez tłum zwolenników Z tej okazji, w pobliżu rezydencji Donalda Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, setki zwolenników byłego prezydenta zebrało się, żeby wiwatować na jego cześć. Zebrani ludzie trzymali flagi związane z kampanią wyborczą i inne gadżety związane z osobą Trumpa. Trump postanowił zrobić niespodziankę swoim zwolennikom i kolumną limuzyn przejechał drogą wśród wiwatującego tłumu. W trakcie podróży machał do zebranych i pokazał gest uniesionych w górę kciuków. Na widok byłego prezydenta, tłum zaczął krzyczeć „USA, USA”. Pojawiały się tez okrzyki „Kochamy Trumpa”. twittertwittertwittertwitter Przejazd kolumny Trumpa zdominował Twittera Przejazd kolumny Trumpa i witającego go tłumu był bardzo gorącym tematem w amerykańskich mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. Jak podaje Forbes, w poniedziałek wieczorem internauci zamieścili na ten temat ponad 60 tys. wpisów. Zwolennicy Trumpa składali mu życzenia z okazji Dnia Prezydenta. Inni dawali jasno do zrozumienia, że mają nadzieję, że Trump ponownie wystartuje w wyborach w 2024 roku. Na Twitterze pojawili się również liczne głosy krytykujące byłego prezydenta. Czytaj też:

