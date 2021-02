Ten mały pies dla jedzenia zrobi wszystko. Nagranie z prób „dobrania się do miski” bawi do łez

O tym, że większość psów to „małe żarłoki”, które dla jedzenia są gotowe zrobić bardzo wiele, nie trzeba przekonywać żadnego właściciela czworonoga. Pewien 3-letni piesek rasy bichon frise o imieniu Ancco tak bardzo chciał się dostać do miski umieszczonej na środku stołu, że postanowił kilkukrotnie wskoczyć na mebel. Jego wysiłki nagrała opiekunka, a następnie udostępniła filmik w sieci. Bardzo szybko stał się hitem w mediach społecznościowych, a internauci nie ukrywali rozbawienia patrząc na próby dobrania się do miski z przekąskami przez tego niewielkich rozmiarów psiaka.

Bichon frise - co to za rasa?

Pieski francusko-belgijskiej rasy bichon frise kradną serca miłośników psów dzięki wyjątkowo przyjacielskiemu usposobieniu. Na pierwszy rzut oka przypominają pluszową zabawkę. Zwierzaki są niewielkich rozmiarów - ważą nie więcej niż 6 kg a ich maksymalna wysokość w kłębie to 30 cm. Mają niezwykle puchatą i miękką sierść. Czworonogi te uwielbiają pieszczoty i głaskanie ze strony człowieka. Jednocześnie są bardzo czujne i mają spory temperament. Problemy z agresją u tej rasy praktycznie nie występują - pupile są zazwyczaj wyjątkowo łagodne i spokojne. Zazwyczaj żyją też stosunkowo długo - nawet 17 lat. Nie mają tendencji do żadnych chorób, jednie niewielkie skłonności do zapaleń dróg oddechowych. Weterynarze ostrzegają jedynie przed częstym łzawieniem oczu, co powoduje powstawanie brązowych śladów na sierści.

