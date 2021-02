Jak przygotowuje się cebulę i herbatę w McDonald's? Pracownik ujawnił zastanawiający filmik

Sposób, w jaki przygotowywane są posiłki w popularnych restauracjach typu fast food jest pilnie strzeżona tajemnicą handlową. Czasami jednak sekretne przepisy wychodzą na jaw, czemu sprzyja rozwój mediów społecznościowych. Kilkanaście dni temu media obiegło nagranie, na którym pokazano metodę czyszczenia grilla. W ostatnim czasie użytkownik TikToka o nicku justinalbert19 zamieścił filmiki, na których pokazał jak przebiega w McDonald's proces przygotowywania herbaty oraz cebuli, która trafia do kanapek.

Idealny kształt cebuli w McDonald's to nie zasługa pracowników

Mężczyzna, który pracuje w jednej z restauracji fast-foodowej zdradził, że zanim liofilizowane warzywo trafi do hamburgera czy Big Maca, jest zalewane wodą z lodem. Następnie trafia do lodówki, po godzinie woda jest odsączana a warzywo gotowe do spożycia. Tym samym okazało się, że idealny kształt cebuli to nie zasługa pracowników, którzy z mozołem kroją ją na plasterki.

To nie jedyny sekret, który ujawnił pracownik. Mężczyzna udostępnił także nagranie, na którym widać, w jaki sposób jest przygotowywana mrożona herbata.

Czytaj też:

Para zamieszkała w… autobusie. Zobaczcie te wnętrza!