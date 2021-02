Eksplozja w niemieckiej centrali Lidla. Kilka osób trafiło do szpitala

Jak podaje serwis internetowy stimme.de, w centrali Lidla w Heilbronn eksplodowała przesyłka, w której ktoś prawdopodobnie zamieścił materiał wybuchowy. Poszkodowanych trzech pracowników przewieziono do szpitala, a pozostałym około 100 osobom znajdującym się w budynku nakazano ewakuację. Wśród rannych dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a stan trzeciej określany jest jako „ciężki”.

Póki co policja nie ujawnia szczegółów na temat dochodzenia. Lokalne media zwróciły z kolei uwagę, że dzień wcześniej w leżącym nieopodal Eppelheim doszło do eksplozji w firmie zajmującej się produkcją napojów. Wówczas jedna osoba została ranna, a nieznany sprawca również podesłał do siedziby przedsiębiorstwa przesyłkę zawierającą materiał wybuchowy. Jest jednak za wcześnie by ocenić, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.

Portal internetowy gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung podaje z kolei, że do eksplozji doszło około godz. 14:50 czasu lokalnego. Wybuch miał miejsce w centrali, która położona jest na terenie lokalnej strefy przemysłowej.

