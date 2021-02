Zburzono kasyno Donalda Trumpa. Są zdjęcia ze spektakularnej akcji

Trump Plaza, czyli połączenie kasyna z hotelem w Atlantic City otworzono w 1984 roku, a obiekt szybko stał się jedną z najważniejszych nieruchomości należących do przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasach świetności na terenie budynku organizowano mecze bokserskie, koncerty oraz występy celebrytów. Kasyno zostało zamknięte w 2014 roku i zaczęło popadać w ruinę a władze miasta naciskały na zburzenie obiektu – przypomina CNN.

Inwestorem kasyna został miliarder Carl Icahn, któremu Trump zarzucał doprowadzenie do ruiny tego miejsca. Zdaniem polityka rządy Icahna zakończyły się zniszczeniem „doskonałej reputacji” firmy Trump Enternaiment Resorts. Przyszły prezydent domagał się nawet usunięcia swojego nazwiska z nazwy obiektu, by nie być kojarzonym z podupadającym interesem.

Ostatecznie budynek zburzono w środę 17 lutego, w czym część komentatorów dopatruje się symbolicznego upadku prezydentury Trumpa. Akcja przyciągnęła setki gapiów, a część z widzów zdecydowała się na wynajęcie pokoi w okolicznych hotelach tak, by mieć jeszcze lepszy widok. New York Times donosi, że do detonacji użyto około 3 tys. kawałków dynamitu, a 34-pietrowy budynek runął po kilku sekundach.

