Te psy znalazły kochające domy. Po adopcji przeszły ogromną metamorfozę

Schroniska oraz organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt od wielu lat prowadzą kampanie zachęcające do adopcji psów. Dzięki nim potencjalni właściciele czworonogów stali się znacznie bardziej świadomi i coraz chętniej wybierają bezdomne kundelki niż rasowe psiaki z hodowli, albo co gorzej z pseudohodowli. Świadczy o tym spadek liczby zwierzaków w schroniskach. Dzięki akcji Adoptuj warszawiaka w 2019 roku w Schronisku na Paluchu w stolicy przebywała rekordowo niska liczba psów - 648. Tendencja ta widoczna jest nie tylko w Polsce. Amerykańska Best Friend Animal Society przekazała, że w 2019 roku uratowano 79 proc. z 5,4 mln kotów i psów, które trafiły do przytulisk i schronisk na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Dla porównania - w 2014 roku odsetek czworonogów, które znalazły nowe domy wynosił ok. 50 proc.

Pewna użytkowniczka TikToka o nicku Alexa, która jakiś czas temu adoptowała bezdomnego psa, postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych metamorfozą, którą przeszedł czworonóg po tym, jak trafił do jej domu. Pomysł natychmiast podchwycili inni właściciele psiaków, a sieć zalała fala fotografii, na których widać, że adopcja całkowicie zmieniła życie zwierzaków. Po smutnych, strachliwych psach, które niemal bały się własnego cienia nie ma śladu!

